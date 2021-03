Dieci anni fa l’inizio dell’intervento Nato contro Gheddafi (Di giovedì 18 marzo 2021) Un bagliore nel pomeriggio di Bengasi, in quel 19 marzo 2011, ha significato l’inizio delle ostilità. Erano le 17:45, le prime bombe sganciate da aerei francesi sono cadute su obiettivi militari libici non lontano dalla città più grande della Cirenaica. La guerra dell’occidente contro Muammar Gheddafi ha così preso il via. Da allora sono trascorsi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 18 marzo 2021) Un bagliore nel pomeriggio di Bengasi, in quel 19 marzo 2011, ha significatodelle ostilità. Erano le 17:45, le prime bombe sganciate da aerei francesi sono cadute su obiettivi militari libici non lontano dalla città più grande della Cirenaica. La guerra dell’occidenteMuammarha così preso il via. Da allora sono trascorsi InsideOver.

