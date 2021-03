Covid, Elisa Bruno: da modella a infermiera. "Nessun rimpianto, ma in rianimazione non trattengo le lacrime" (Di giovedì 18 marzo 2021) Ogni giorno leggo nei loro occhi la disperazione. Cerco di non perdere la calma, è il mio lavoro, ma è facile commuoversi". Accade spesso? "Accade. L'ultima volta mi è successo quando un marito ... Leggi su corriere (Di giovedì 18 marzo 2021) Ogni giorno leggo nei loro occhi la disperazione. Cerco di non perdere la calma, è il mio lavoro, ma è facile commuoversi". Accade spesso? "Accade. L'ultima volta mi è successo quando un marito ...

Advertising

MarcoGasperetti : Covid, Elisa Bruno: da modella a infermiera. «Nessun rimpianto, ma in rianimazione non trattengo le lacrime» - Elisa_Buson : Domani sera ci aggiornate voi sul povero #Rigoli? @fratellicrozza @AndreaZalone - elisa_ae_ : RT @RobertoBurioni: Io ho 58 anni e sto bene (corna). Se prendo COVID-19 ho un rischio (certo) di morire intorno a 1 su 100. Se mi vaccino… - elisa_ruberto : RT @Kotiomkin: Alessandro Borghese ha il COVID. Ma AstraZeneca potrebbe ribaltare il risultato. [@BADU____ ] #AstraZeneca #alessandroborgh… - luttisluttis : RT @patp5: #chilhavisto e vaiii hanno trovato Elisa..la signora che viaggiava per tutt'Italia a visitare monasteri, chiese ecc... beata lei… -