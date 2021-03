Brasile, più morti in un anno di Covid che per Aids in 23 (Di giovedì 18 marzo 2021) Le vittime causate in Brasile dal Covid - 19 in un anno di pandemia hanno già superato quelle per Aids registrate negli ultimi 23 anni. Le morti per Covid - 19 sono ad oggi 284.775 mentre quelle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 18 marzo 2021) Le vittime causate indal- 19 in undi pandemia hgià superato quelle perregistrate negli ultimi 23 anni. Leper- 19 sono ad oggi 284.775 mentre quelle ...

Brasile, più morti in un anno di Covid che per Aids in 23 Lo rivela il ministero della Salute, che monitora le vittime per Aids solo dal 1996 anche se la Sindrome da immunodeficienza acquisita è presente in Brasile dal 1982. La media annua di vittime ...

