Balotelli, Agcom assolve Super Mario per la frase shock su Dayane (Di giovedì 18 marzo 2021) Nessuna sanzione per Mario Balotelli dopo quella frase su Dayane Mello al Grande Fratello Vip . Lo scorso ottobre il calciatore è entrato nella Casa più spiata d'Italia per fare una sorpresa al ...

