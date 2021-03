AEFFE | perdita netta adjusted 2020 a 16 | 3 milioni

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) –ha chiuso l’eserciziocon unadi 16,3di euro, al netto di costi non ricorrenti per 5,1di euro, che si confronta con un utile di 11,7di euro del 2019. Lareported è stata pari a 21,4di Euro. I ricavi consolidati pari a 269,1di euro registrato un decremento del 23,3% a cambi costanti (-23,4% a cambi correnti) rispetto ai 351,4di Euro del 2019. In particolare, i ricavi della divisione prêt-à-porter sono stati pari a 197,4di euro, registrando un decremento del 24,6% a cambi costanti rispetto al 2019 (-24,7% a cambi correnti), mentre ...

