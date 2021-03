Zona rossa, possibile spostarsi anche fuori comune e fuori regione: tutte le deroghe previste (Di mercoledì 17 marzo 2021) Pericolo assembramenti nel weekend e nei giorni di Pasqua, Zona rossa dal 3 al 5 aprile. Scatta il ‘piano’ del Viminale per contrastare la diffusione del coronavirus attraverso controlli più serrati. Le indicazioni sono contenute nella circolare a firma del capo di gabinetto Bruno Frattasi, inviata dal Viminale ai prefetti e relativa al decreto legge del 13 marzo scorso con le nuove misure di contenimento del virus. Da lunedì 15 marzo 2021, undici regioni e la provincia autonoma di Trento sono entrate in Zona rossa, con più di metà degli italiani, dunque, sottoposta alle regole più restrittive sul fronte della lotta al Covid. E tutta l’Italia si tingerà di rosso a Pasqua: il 3, 4 e 5 aprile. Il quadro è molto simile al lockdown di marzo e aprile 2020.



