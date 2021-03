Venom 2: la data di uscita è stata posticipata (Di giovedì 18 marzo 2021) La data di uscita di Venom 2 è stata posticipata di alcuni mesi e ora il film debutterà sugli schermi a settembre. Il debutto di Venom 2 sugli schermi americani è stato posticipato e l'atteso secondo capitolo della storia con protagonista Tom Hardy ha ora una nuova data di uscita: 17 settembre, qualche mese dopo il 25 giugno, giorno in cui era stato fissato in precedenza l'arrivo nei cinema. Il lungometraggio sarà distribuito anche in formato 3D e Imax. Il film Venom: Let There Be Carnage, che cercherà di replicare i buoni incassi ottenuti con il primo film arrivato a quota 850 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. si scontrerà ai box office con Baby Boss 2 - Affari di … Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 marzo 2021) Ladidi2 èdi alcuni mesi e ora il film debutterà sugli schermi a settembre. Il debutto di2 sugli schermi americani è stato posticipato e l'atteso secondo capitolo della storia con protagonista Tom Hardy ha ora una nuovadi: 17 settembre, qualche mese dopo il 25 giugno, giorno in cui era stato fissato in precedenza l'arrivo nei cinema. Il lungometraggio sarà distribuito anche in formato 3D e Imax. Il film: Let There Be Carnage, che cercherà di replicare i buoni incassi ottenuti con il primo film arrivato a quota 850 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. si scontrerà ai box office con Baby Boss 2 - Affari di …

