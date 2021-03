UFFICIALE – Samir Handanovic positivo al Covid | il comunicato dell’Inter

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 17 marzo 2021)al Coronavirus Brutte notizie per Antonio Conte. Dopo i test effettuati in seguito alla positività di D’Ambrosio al Coronavirus, è risultatoancheche salterà dunque la partita conto il Sassuolo. A comunicarlo è lo stesso club nerazzurro attraverso un. “FC Internazionale Milano comunica cheè risultatoal-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione”. (fonte: inter.it) L'articolo proviene da intermagazine.