Traffico Roma del 17-03-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto rallentamenti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Prenestina e l’uscita per la A24 si rallenta anche sul tratto Urbano dell’a24 tra Portonaccio e la tangenziale est quelle per un incidente su via della Pineta Sacchetti in direzione della galleria Giovanni XXIII chiuso per lavori sullaFiumicino entrata uscita di via della Magliana e le tre fontane in direzione dell’EUR deviazioni su via della Magliana frequente la formazione di code nelle ore di maggioruna notizia sul trasporto pubblico ripristinato il servizio della metro B dopo un intervento del 118 nella stazione Circo Massimo il Lazio è in zona rossa tra le restrizioni ricordiamo negozi chiusi tranne quelli di prima necessità didattica a distanza e spostamenti solo per ...