Maneskin | via le parolacce da Zitti e Buoni | “Ribelli | non scemi”

"Siamo Ribelli ma non scemi, togliere una parolaccia non cambia il significato della canzone". I Maneskin, trionfatori a Sanremo 2021 con Zitti e Buoni, modificano il testo della canzone per partecipare all'Eurovision. Al Festival, nel testo erano presenti 'coglioni' e 'cazzo'. "Non ci ha fatto piacere cambiare il testo per partecipare all'Eurovision, ma c'è una questione di buon senso: abbiamo pensato che era meglio cancellare una parolaccia, che lascia il tempo che trova, pur di fare una cosa così importante. Siamo Ribelli ma non scemi, togliere una parolaccia non cambia il significato della canzone, ma c'è un regolamento e sarebbe stato sciocco farsi eliminare dal contest", dice Damiano David, voce del gruppo, parlando del brano che è già certificato disco d'oro e ...

