Lo scherzo de Le Iene ad Ermal Meta (video): il furto del computer con canzoni e libro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo scherzo de Le Iene ad Ermal Meta è andato in onda nella puntata di ieri, martedì 16 marzo. L'artista – terzo al Festival di Sanremo 2021 con Un Milione Di Cose Da Dirti – è stato vittima di uno scherzo de Le Iene di pessimo gusto. A rischio c'era infatti il suo preziosissimo portatile che all'interno conteneva non solo il brano di Sanremo (ancora inedito) ma anche un libro in stesura e i brani del nuovo disco. Ermal Meta pensava di potersi rilassare in Puglia con la sua famiglia nel periodo di Natale ma a rovinare tutto ci ha pensato Nic Bello de Le Iene con la complicità di Sabina, la sorella di Ermal. Sabina ha fatto credere al fratello di aver scambiato il suo prezioso ...

