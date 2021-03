Le sedi Zucchetti “hub“ vaccinali Ipotesi di accordo con l’Asst

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sedi Zucchetti

IL GIORNO

di Carlo D'Elia Ledellapuntano a diventare nuovi "hub" per la somministrazione dei vaccini. La novità è stata annunciata ieri dalla software house lodigiana che conta 7mila dipendenti in tutta Italia. ...... scaglionando l'orario e il varco d'accesso già al momento dell'emissione del biglietto ." Non solo: " conin più di 11 Paesi,è ormai a tutti gli effetti una realtà internazionale, e ...Le sedi della Zucchetti puntano a diventare nuovi “hub“ per la somministrazione dei vaccini. La novità è stata annunciata ieri dalla software house lodigiana che conta 7mila dipendenti in tutta Italia ...(red.) In fase pre Covid la provincia di Brescia aveva una crescita del fatturato dello 0,3% rispetto all’anno precedente, poco meno della media regionale ...