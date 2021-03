“È una notizia triste”. Grave lutto per l’attore: prima la leucemia, poi il Covid. Una perdita devastante (Di mercoledì 17 marzo 2021) Grave lutto per Jamie Dornan. La notizia è stata attenzionata dalla comunità medica nordirlandese e riguarda il padre dell’attore. Il professore Jim Dornan, medico e professore di Belfast, soffriva già da tempo di una Grave malattia, la leucemia linfocitica, poi il Covid ha dato il colpo letale. Il figlio, nonchè volto amato dai telespettatori della saga di Cinquanta sfumature e della serie The Fall piange la morte del padre. Chiude per sempre i suoi occhi all’età di 73 anni dopo aver contratto il Coronavirus. l’attore Jamie, ovvero il Christian Grey della saga di Cinquanta sfumature, resta senza più genitori. Segnato dalla perdita della madre Lorna, a causa di un tumore al pancreas, quando l’attore aveva appena 16 ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021)per Jamie Dornan. Laè stata attenzionata dalla comunità medica nordirlandese e riguarda il padre del. Il professore Jim Dornan, medico e professore di Belfast, soffriva già da tempo di unamalattia, lalinfocitica, poi ilha dato il colpo letale. Il figlio, nonchè volto amato dai telespettatori della saga di Cinquanta sfumature e della serie The Fall piange la morte del padre. Chiude per sempre i suoi occhi all’età di 73 anni dopo aver contratto il Coronavirus.Jamie, ovvero il Christian Grey della saga di Cinquanta sfumature, resta senza più genitori. Segnato dalladella madre Lorna, a causa di un tumore al pancreas, quandoaveva appena 16 ...

