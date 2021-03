Draghi e Macron | “Con ok Ema ripartiamo subito con vaccino AstraZeneca” senza aspettare la Germania

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar – Tutti con il fiato sospeso in attesa del verdetto dell’Ema, intanto il premier Marioe il presidente francese Emmanuelsono pronti a ripartire con ilappena arriva l’ok dell’Agenzia europea per i medicinali. “Attualmente siamo ancora saldamente convinti che i benefici delnel prevenire il Covid-19, con i rischi associati di ricovero in ospedale e di morte, superino i rischi di questi effetti collaterali”, ha detto ieri il direttore esecutivo dell’Ema Emer Cooke, lasciando presagire che domani il verdetto sarà positivo.: “Con l’ok dell’Ema avanti con la vaccinazione” (la) Ierisi è sentito con ...

Si vaccinerà, si vaccineràma molto rifiuteranno AstraZeneca. Ne deriverà un ritardo nei tempi della vaccinazione di massa in Europa ben maggiore dei quattro giorni di sospensione. Sarà ...Dopo il colloquio conha evidenziato come le dichiarazioni preliminari degli esperti europei siano incoraggianti e che, nel caso di responso positivo, i due leader sarebbero pronti a ...Ripartire subito con le vaccinazioni Astrazeneca se da Ema arriverà il via libera: è la sintesi di quanto hanno concordato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il presidente francese, Emmanuel ..."Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia, la campagna di vaccinazione va quindi avanti ...