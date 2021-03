Demi Lovato: “Sono stata vittima di uno stupro” (Di mercoledì 17 marzo 2021) La confessione nella serie su YouTube “”Demi Lovato: Dancing With The Devil” Da pochi giorni, su YouTube, è stata rilasciata la docu – serie di Demi Lovato, “Demi Lovato: Dancing With The Devil”. Una serie che fa già parlare visto la confessione della stessa artista. La cantante ha raccontato di aver perso la verginità a causa di uno stupro e di essere stata vittima di un altro abuso anni fa quando ne aveva 26 (è classe 92). Nel 2018, il suo spacciatore le avrebbe fornito l’eroina e poi ne avrebbe abusato sessualmente: “Non Sono solo andata in overdose. Sono stata anche violentata. Quando mi hanno trovata, ero nuda. Sono stata ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) La confessione nella serie su YouTube “”: Dancing With The Devil” Da pochi giorni, su YouTube, èrilasciata la docu – serie di, “: Dancing With The Devil”. Una serie che fa già parlare visto la confessione della stessa artista. La cantante ha raccontato di aver perso la verginità a causa di unoe di esseredi un altro abuso anni fa quando ne aveva 26 (è classe 92). Nel 2018, il suo spacciatore le avrebbe fornito l’eroina e poi ne avrebbe abusato sessualmente: “Nonsolo andata in overdose.anche violentata. Quando mi hanno trovata, ero nuda....

emrysandbarnes : RT @sinemilo_: ?Demi Lovato Supermacy? ?????? - lepoole : @DrewLawDesign Confident, Demi Lovato - fisco24_info : Demi Lovato, sono stata violentata a 15 anni: Dancing with the Devil, nel 2018 in overdose violata da pusher - iwnc_iwasts : RT @marianelamisol: TW/ stupro Scrivo questo thread con molta difficoltà. Ieri è stata rilasciata un’intervista per il NYT, dove la cantau… - buckysvodkashot : RT @sinemilo_: ?Demi Lovato Supermacy? ?????? -