Demi Lovato | “Sono stata violentata a 15 anni Ho pensato fosse colpa mia”

La 28enne attrice e cantautrice: "Qualcuno mi ha fatto questo e non ha avuto problemi..."ha rivelato di essere stata violentata quando era ancora un'adolescente, a 15 anni, mentre lavorava per Disney Channel. La cantautrice e attrice statunitense, oggi 28enne, lo ha raccontato ...ha deciso di condividere una verità dolorosissima: la cantante ha rivelato di essere stata violentata quando era ancora un'adolescente, a 15 anni, mentre lavorava per Disney Channel. ...Grammy-nominated artist Demi Lovato announced her next album Dance with the Devil… The Art of Starting Over is set to be released on Friday, ...Demi Lovato continues to deal with the effects of her 2018 overdose. Here’s a look at the tragedies that led to it, and the triumph of her recovery.