(Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) – “Siamo europeisti convinti ma molti Paesi sono avantissimo” a differenza dell’Europa e “non si puòunall’Europa per come sta lavorando sui”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, commentando la vicenda Astrazeneca e il trend di somministrazioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LuigiBevilacq17 : RT @MediasetTgcom24: Covid, sindaco Sala: 'Sulla chiusura delle scuole abbiamo esagerato' #beppesala - MediasetTgcom24 : Covid, sindaco Sala: 'Sulla chiusura delle scuole abbiamo esagerato' #beppesala - GIUSPEDU : RT @IlMontanari: ++ Covid: Sala, su chiusura scuole abbiamo esagerato ++ Caro Sindaco di #Milano - che ora sei diventato Verde perché il Pd… - TV7Benevento : Covid: Sala, 'su vaccini non si può dare giudizio positivo a Ue'... - TV7Benevento : Covid: Sala, 'sulla scuola abbiamo esagerato'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sala

Agenzia ANSA

Così il sindaco di Milano, Giuseppe, ha parlato della chiusura delle scuole dovuta all'aumento dei contagi danel corso di un evento online con Carlo Calenda, dedicato al tema del Recovery ...Nel tardo pomeriggio di oggi, nella 'Giunta' del Municipio cittadino, i nostri microfoni hanno dato voce all' assessore allo Sport ...esigenze del mondo sportivo braidese durante l'emergenza...Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Sulla scuola "stiamo chiedendo troppo e abbiamo esagerato". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con Carlo Calenda durante un evento online, a propos ...(ANSA) – MILANO, 17 MAR – "Abbiamo esagerato e stiamo esagerando sul tema della chiusura delle scuole, non possiamo non vedere il disagio che i ragazzi hanno, si stanno sviluppando patologie gravissim ...