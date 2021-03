Bayern-Lazio 2-1 | bavaresi avanti in scioltezza | Tabellino e Highlights

(Di giovedì 18 marzo 2021) In gol Lewandowski e Choupo-Moting. Poi la rete di Parolo all’82’2-1, Cronaca,ed– Dopo l’1-4 dello Stato Olimpico, lafa visita alMonaco all’Allianz Arena per giocarsi la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro i campioni d’Europa e del mondo, con la qualificazione che di fatto è già ampiamente compromessa. Nel calcio tutto è possibile, ma Simone Inzaghi non sembra disporre nella sua rosa dei mezzi per poter contrastare lo strapotere dei, tanto che il tecnico biancoceleste ...

Ilbatte laanche al ritorno, 2 - 1, ma i biancocelesti - demotivati dopo l'1 - 4 dell'andata e senza Immobile per scelta di Inzaghi - non sfigurano. Il calcio di rigore di Lewandowski - ...Lasaluta la Champions League con una sconfitta onorevole (1 - 2) sul campo delMonaco. E l'Italia non avrà nessuna rappresentante ai quarti di finale. La partita, dopo la netta vittoria per ...Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Bayern Monaco e Lazio, match di ritorno degli ottavi di Champions League. Dopo la brutta ...Niente impresa per la squadra di Inzaghi, battuta anche all'Allianz Arena con le reti di Lewandowski e Choupo-Moting. Inutile la rete di Paro ...