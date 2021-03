BAJIC | UN GOL D’ORO PER L’ASCOLI

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 17 marzo 2021)si aggrappa ai gol di Riadper puntare alla permanenza in Serie B ed evitare una scottante retrocessione in Lega Pro. L’attaccante bosniaco, classe 1994, è un elemento su cui Sottil punta molto per arrivare all’obiettivo prefissato., con la rete ieri sera a tempo scaduto, ha deciso il derby dell’Adriatico con il Pescara, segnando al 93? il punto del 2-3 finale che regala speranze ai marchigiani, mentre affonda, probabilmente, in maniera definitiva il Pescara, destinato alla Lega Pro. Nato a Sarajevo,è in prestito aldall’Udinese, dove è approdato nell’estate 2017, quando i friulani lo presero dal Konyaspor. Il giocatore, fu prestato poi prima al Basaksehir, e poi di nuovo al Konyaspor, prima di provare l’esperienza in Friuli nel 2017-18, dove collezionò solo 5 ...