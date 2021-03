Agenzia delle entrate | stop a credenziali e accesso solo con Spid

(Di mercoledì 17 marzo 2021) In applicazione del Decreto Semplificazione (DL n. 76/ 2020) dallo scorso 1 marzo non vengono rilasciate nuoveper accedere al portale dell’. Per procedere all’si deve utilizzare lo. Sono valide legià in uso ma anche queste verranno dismesse il 30 settembre 2021. Per saperne di più si può consultare la pagina Come accedere ai servizi. ..

Advertising

Agenzia_Ansa : E' salito ad almeno 149 morti il macabro bilancio dei manifestanti uccisi in Birmania (Myanmar) dall'inizio delle p… - Agenzia_Ansa : Le forze di sicurezza birmane hanno ucciso 202 persone dall'inizio delle proteste nel Paese contro il colpo di Stat… - Agenzia_Ansa : Biden vuole mantenere un'altra delle sue promesse elettorali dopo aver incassato il piano Covid da 1.900 miliardi.… - Ninozzo63 : @TheTeo91 @Agenzia_Ansa Penso anche delle banche italiane ?????? - LoSchimme : Si può conciliare una controversia con l’Agenzia delle Entrate? -

Ultime Notizie dalla rete : Agenzia delle

Diritto Bancario

...Patrick George Zaki - ricostruisce la mozione - è stato prelevato dagli agenti dell'di ...di Bologna ed era attivista presso l'Ong 'Egyptian initiative for personal rights' Eipr unaultime ...... mentre aspettiamo che le squadre scendano in campo proviamo a fare una rapida valutazione... via al derby! QUOTE E PRONOSTICO Le quote che l'Snai ha fornito per un pronostico su Mantova ...Lungo il confine con il Messico migliaia di migranti sperano nella nuova amministrazione di Washington per potere entrare negli Stati Uniti. Ma le riforme non sono ancora chiare e il sistema è in fort ...Roma, 17 mar. (Labitalia) - Virtual tour, piantine dinamiche e formazione on line. Questa la ricetta del gruppo Tecnocasa per continuare la sua ...