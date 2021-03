**Tv: è morto Henry Darrow, protagonista di tre versioni di 'Zorro'** (Di martedì 16 marzo 2021) Los Angeles, 16 mar. - (Adnkronos) - L'attore statunitense Henry Darrow, protagonista di tre diverse versioni televisive di "Zorro" e protagonista principale del telefilm western "Ai confini dell'Arizona", è morto domenica 14 marzo per cause naturali nella sua casa di Wilmington, nella Carolina del Nord, all'età di 87 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo ex addetto stampa Michael B. Druxman, come riferisce "The Hollywood Reporter". L'attore ha anche interpretato il detective della polizia di San Diego Manny Quinlan al fianco di David Janssen nella serie tv "Harry O" (1974-76) e ha ricevuto un Daytime Emmy nel 1990 per il suo ruolo di Rafael Castillo nella soap "Santa Barbara". Era conosciuto per essere stato l'affascinante Manolito Montoya, figlio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Los Angeles, 16 mar. - (Adnkronos) - L'attore statunitensedi tre diversetelevisive di "" eprincipale del telefilm western "Ai confini dell'Arizona", èdomenica 14 marzo per cause naturali nella sua casa di Wilmington, nella Carolina del Nord, all'età di 87 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo ex addetto stampa Michael B. Druxman, come riferisce "The Hollywood Reporter". L'attore ha anche interpretato il detective della polizia di San Diego Manny Quinlan al fianco di David Janssen nella serie tv "Harry O" (1974-76) e ha ricevuto un Daytime Emmy nel 1990 per il suo ruolo di Rafael Castillo nella soap "Santa Barbara". Era conosciuto per essere stato l'affascinante Manolito Montoya, figlio di ...

