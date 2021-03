Test salivare per Covid, soluzione affidabile e non invasiva (Di martedì 16 marzo 2021) “Il nuovo Test molecolare per Sars-Cov-2 su saliva validato da Asugi è una soluzione affidabile e innovativa e soprattutto non invasiva, frutto di mesi di lavoro, un Test molto indicato per rafforzare lo screening della popolazione in una fase caratterizzata dalla diffusione delle varianti”.Lo hanno affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi nel corso della conferenza stampa indetta dall’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) all’ospedale Maggiore di Trieste per presentare la nuova metodica di rilevamento del Covid-19.“Siamo attentissimi alla ricerca di nuove soluzioni e al tempo stesso allo loro affidabilità”, ha sostenuto Fedriga. “Si tratta di una vera rivoluzione – secondo ... Leggi su udine20 (Di martedì 16 marzo 2021) “Il nuovomolecolare per Sars-Cov-2 su saliva validato da Asugi è unae innovativa e soprattutto non, frutto di mesi di lavoro, unmolto indicato per rafforzare lo screening della popolazione in una fase caratterizzata dalla diffusione delle varianti”.Lo hanno affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi nel corso della conferenza stampa indetta dall’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) all’ospedale Maggiore di Trieste per presentare la nuova metodica di rilevamento del-19.“Siamo attentissimi alla ricerca di nuove soluzioni e al tempo stesso allo loro affidabilità”, ha sostenuto Fedriga. “Si tratta di una vera rivoluzione – secondo ...

