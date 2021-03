Stefania Orlando spara a zero: “Dayane Mello? Una delusione: è falsa e livorosa” (Di martedì 16 marzo 2021) Stefania Orlando e il suo ritorno alla normalita dopo il GF Vip 5 Sono passate un paio di settimane dalla finalissima del Grande Fratello Vip 5 con la vittoria di Tommaso Zorzi. Tutti gli ex gieffini sono tornati alla vita di tutti i giorni, tra questi anche Stefania Orlando che dopo quasi cinque e mezzo ha riabbracciato il marito Simone Gianlorenzi e la sua cagnolina. Ovviamente non sono mancate le interviste sia in televisione, ovvero Verissimo e Live Non è la D’Urso, ma anche per la carta stampata. E proprio a Chi, al magazine diretto da Alfonso Signorini la bionda conduttrice a sparato a zero sulla quarta classificata del reality show di Canale 5: Dayane Mello. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto contro la modella brasiliana. Ma ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 16 marzo 2021)e il suo ritorno alla normalita dopo il GF Vip 5 Sono passate un paio di settimane dalla finalissima del Grande Fratello Vip 5 con la vittoria di Tommaso Zorzi. Tutti gli ex gieffini sono tornati alla vita di tutti i giorni, tra questi ancheche dopo quasi cinque e mezzo ha riabbracciato il marito Simone Gianlorenzi e la sua cagnolina. Ovviamente non sono mancate le interviste sia in televisione, ovvero Verissimo e Live Non è la D’Urso, ma anche per la carta stampata. E proprio a Chi, al magazine diretto da Alfonso Signorini la bionda conduttrice ato asulla quarta classificata del reality show di Canale 5:. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto contro la modella brasiliana. Ma ...

