Rai: Meloni più abile di Salvini nel prendere poltrone strategiche (Di martedì 16 marzo 2021) La Rai non si Lega Il Foglio, pagina 6, di Salvatore Merlo. Sarebbe l’ultimo vincente colpo di coda prima dello scioglimento del cda a fine mese, l’ultima perla di un collier di grandi e piccole vittorie di potere in Rai che in questi ultimi tre anni ha dimostrato come un partito del 4 per cento, se ben guidato, cioè Fratelli d’Italia, possa contare molto di più di un partito del 17 per cento guidato invece con una mano sola da un leader sgarzolino e twittante che di nome fa Matteo Salvini. Il fatto è che la Lega in Rai (ma in generale in tutti i ruoli di sottogoverno) fin qui è riuscita a piazzare solo strani cetrioli proiettati nel cuore del potere per combinazione culinario-cabarettistica. Per dire, in Rai Salvini ha sbagliato persino la nomina del presidente, piazzando il mitologico Marcello Foa (presto incappato nella comica vicenda del finto ... Leggi su tvzoom (Di martedì 16 marzo 2021) La Rai non si Lega Il Foglio, pagina 6, di Salvatore Merlo. Sarebbe l’ultimo vincente colpo di coda prima dello scioglimento del cda a fine mese, l’ultima perla di un collier di grandi e piccole vittorie di potere in Rai che in questi ultimi tre anni ha dimostrato come un partito del 4 per cento, se ben guidato, cioè Fratelli d’Italia, possa contare molto di più di un partito del 17 per cento guidato invece con una mano sola da un leader sgarzolino e twittante che di nome fa Matteo. Il fatto è che la Lega in Rai (ma in generale in tutti i ruoli di sottogoverno) fin qui è riuscita a piazzare solo strani cetrioli proiettati nel cuore del potere per combinazione culinario-cabarettistica. Per dire, in Raiha sbagliato persino la nomina del presidente, piazzando il mitologico Marcello Foa (presto incappato nella comica vicenda del finto ...

Advertising

tvzoomitalia : Rai: Meloni più abile di Salvini nel prendere poltrone strategiche @Raiofficialnews @LegaSalvini @FratellidItalia - Mariang47614228 : RT @lorenzomaccaro3: Non mi spiego come mai né Salvini né la PATRIOTA GIORGIA MELONI rilevino come la RAI sia così sfacciatamente FILOS… - aperegina61 : @Stefano173456 Da sempre Rai tre è di sinistra e di sicuro non appoggerà mai la destra di Salvini e Meloni. Sono si… - lorenzomaccaro3 : Non mi spiego come mai né Salvini né la PATRIOTA GIORGIA MELONI rilevino come la RAI sia così sfacciatamente FI… - 50francescapec1 : A la 7 non piange più nessuno. A Mediaset non piange nessuno. Da vespa e Rai non piange nessuno. Salvini no piange… -