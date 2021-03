Quella sentenza sui vaccini ?che apre le porte ai risarcimenti (Di martedì 16 marzo 2021) Francesca Bernasconi La Corte di Cassazione ha dato l'ok al risarcimento danni da vaccino, anche se il siero è solo raccomandato. Ecco cosa potrebbe succedere in futuro anche con gli anti-Covid Via libera all'indenizzo per danni, anche se il vaccino è solo raccomandato. A stabilirlo è una sentenza della Corte di Cassazione, depositata oggi, che ha preso atto della pronuncia della Corte Costituzionale cui aveva posto la questione, riconoscendo definitivamente il risarcimento danni. Il caso preso in esame era quello di un soggetto che aveva contratto il "lupus eritematoso sistemico" dopo essersi vaccinato contro l'epatite A. In primo grado, il giudice aveva stabilito l'esistenza di un nesso di causalità tra la vaccinazione e la malattia, ma non si era pronunciato sulla ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Francesca Bernasconi La Corte di Cassazione ha dato l'ok al risarcimento danni da vaccino, anse il siero è solo raccomandato. Ecco cosa potrebbe succedere in futuro ancon gli anti-Covid Via libera all'indenizzo per danni, anse il vaccino è solo raccomandato. A stabilirlo è unadella Corte di Cassazione, depositata oggi,ha preso atto della pronuncia della Corte Costituzionale cui aveva posto la questione, riconoscendo definitivamente il risarcimento danni. Il caso preso in esame era quello di un soggettoaveva contratto il "lupus eritematoso sistemico" dopo essersi vaccinato contro l'epatite A. In primo grado, il giudice aveva stabilito l'esistenza di un nesso di causalità tra la vaccinazione e la malattia, ma non si era pronunciato sulla ...

Advertising

piergiuseppe36 : Quella sentenza sui vaccini ?che apre le porte ai risarcimenti - GianlucaScreti1 : @LaraMarsiglia Ragazzi non ci sperate troppo in quella sentenza. Significherebbe agevolare la Juve rubbbbbba, quind… - maccario_marta : RT @scarl4tto: Lungi da me paragonare Sebastian Dio Greco Melo Taveira e Dea Elena a Lola e Ale horse però se c’è qualcuno che in quella sc… - elypier_ : RT @scarl4tto: Lungi da me paragonare Sebastian Dio Greco Melo Taveira e Dea Elena a Lola e Ale horse però se c’è qualcuno che in quella sc… - IpaziaCheyenne : RT @DomaniGiornale: Il 17 o il 31 marzo è attesa la sentenza del processo al tribunale di Milano per quella che secondo la procura è la più… -