Pierpaolo Pretelli pronto a un programma Rai? Gli indizi sui social fanno sperare i fan

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 16 marzo 2021)presto in un? È il desiderio dei fan, che sperano di vedere l’ex velino e modello ancora in televisione. Con il Grande Fratello Vip, il ragazzo ha ottenuto moltissimi consensi. È stato apprezzato per la sua semplicità, per il modo di scherzare mai offensivo o esagerato e per l’educazione che ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.