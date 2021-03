'Niente psicosi ma va fatta luce sui coaguli: i problemi potrebbero essere nella filiera' (Di martedì 16 marzo 2021) Valeria Arnaldi Giovanni Maga, direttore Istituto di Genetica Molecolare di Pavia, Igm - Cnr: le trombosi rare rilevate in Germania che significano? "Sono un fatto anomalo, che va indagato. Ma bisogna ... Leggi su leggo (Di martedì 16 marzo 2021) Valeria Arnaldi Giovanni Maga, direttore Istituto di Genetica Molecolare di Pavia, Igm - Cnr: le trombosi rare rilevate in Germania che significano? "Sono un fatto anomalo, che va indagato. Ma bisogna ...

Advertising

ZioKlint : RT @FJo1004: @ZioKlint Ma sulla psicosi che hanno alimentato i giornalisti martellando h24 per un anno intero su morti, bare, mascherine, c… - DavidG__ : RT @FJo1004: @ZioKlint Ma sulla psicosi che hanno alimentato i giornalisti martellando h24 per un anno intero su morti, bare, mascherine, c… - FrancescaLeccia : RT @mesmeri: Il mio pragmatico moroso ha così commentato “ti ricordi quell’estate in cui tutti i cani si erano messi a sbranare i loro padr… - Dan_Emme : RT @mesmeri: Il mio pragmatico moroso ha così commentato “ti ricordi quell’estate in cui tutti i cani si erano messi a sbranare i loro padr… - Pier55976973 : Psicosi e panico per la vicenda #Astrazeneca. E il silenzio del governo. #Draghi non si è accorto di nulla o propri… -