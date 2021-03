Napoli, Gattuso andrà via a fine stagione anche in caso di proposta di rinnovo (Di martedì 16 marzo 2021) Gennaro Gattuso ha deciso: al termine della stagione lascerà la panchina del Napoli Per il Napoli è stata una stagione complicata, con Gennaro Gattuso sempre nell’occhio del ciclone. Ora le cose pare si stiano sistemando per gli azzurri, ma l’allenatore andrà via a fine stagione al termine del suo contratto. Come riportato da Il Mattino, infatti, anche in caso di proposta di rinnovo da parte di Aurelio De Laurentiis, Gattuso lascerà il Napoli. Sono state troppe le accuse e i momenti difficili che ha dovuto attraversare e sopportare in questa stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Gennaroha deciso: al termine dellalascerà la panchina delPer ilè stata unacomplicata, con Gennarosempre nell’occhio del ciclone. Ora le cose pare si stiano sistemando per gli azzurri, ma l’allenatorevia aal termine del suo contratto. Come riportato da Il Mattino, infatti,indidida parte di Aurelio De Laurentiis,lascerà il. Sono state troppe le accuse e i momenti difficili che ha dovuto attraversare e sopportare in questa. Leggi su Calcionews24.com

