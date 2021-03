Lombardia: al via censimento scarichi su fiume Seveso con droni (Di martedì 16 marzo 2021) Milano, 16 mar. (Adnkronos) - Usare la tecnologia dei droni per mettere in sicurezza l'ambiente e la salute. Nel 2021 il progetto Seveso Stream andrà a censire gli scarichi lungo il fiume Seveso attraverso le province di Milano, Monza e Brianza e Como, per creare un database geo-referenziato degli scarichi e fornire alle amministrazioni locali e regionale uno strumento di consultazione da cui muovere con scelte e decisioni operative. A presentare il progetto, oggi a Palazzo Pirelli l'assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni, Luigi Mille, direttore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, insieme a Brianzacque, Gruppo Cap e Como Acqua. "Un progetto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Milano, 16 mar. (Adnkronos) - Usare la tecnologia deiper mettere in sicurezza l'ambiente e la salute. Nel 2021 il progettoStream andrà a censire glilungo ilattraverso le province di Milano, Monza e Brianza e Como, per creare un database geo-referenziato deglie fornire alle amministrazioni locali e regionale uno strumento di consultazione da cui muovere con scelte e decisioni operative. A presentare il progetto, oggi a Palazzo Pirelli l'assessore al Territorio e Protezione civile della Regione, Pietro Foroni, Luigi Mille, direttore dell'Agenzia Interregionale per ilPo e Fondazioneper l'Ambiente, insieme a Brianzacque, Gruppo Cap e Como Acqua. "Un progetto che ...

fattoquotidiano : VACCINAZIONI IN LOMBARDIA / SOS DEI MEDICI “Avanti così e finiremo per buttare via le dosi” [di Andrea Sparaciari] - Riccard62834742 : MILANO - Via Farini (1934) #Milano #Milan #Lombardia #Lombardy #Italia #Italy #postcard #oldpostcards… - farci_diego : RT @scarlots: L'inchiesta sulle mascherine #Fippi che coinvolgeva la Regione Lombardia è stata archiviata dopo che una consulenza 'ha accer… - Fabiobros : RT @MarcoGranelliMI: #Seveso 2 ottime notizie. La prima, il #18marzo via ad altri 2 cantieri: la #vasca di Lentate e quelle delle aree gole… - MarcoGranelliMI : #Seveso 2 ottime notizie. La prima, il #18marzo via ad altri 2 cantieri: la #vasca di Lentate e quelle delle aree g… -