Infrastrutture | Giovannini | “Necessari investimenti straordinari Istituita commissione per velocizzare iter opere”

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – "Sulle Infrastrutture c'è la necessità di investimenti straordinari anche per evitare che accadano disastri come quello del Ponte Morandi. Gli investimenti in Infrastrutture portano benefici per il sistema economico ma anche per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emessione di gas serra e di decarbonizzazione. È quanto ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione alla Camera sul Pnrr. "In queste ore – ha annunciato Giovannini – è stata costituita una commissione per la semplificazione dei processi amministrativi per la realizzazione delle opere infrastrutturali, con la partecpazione del Consiglio di Stato, della Corte dei ...

