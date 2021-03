Genoa | Destro e un gol per il rinnovo fino al 2022

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 marzo 2021) Segnando contro il Parma,raggiungerebbe quota 10 reti stagionali facendo scattare ilautomatico Sabato prossimo, Mattiaspegnerà 30 candeline e vorrà farsi un regalo speciale. Il giorno prima, infatti, scenderà in campo con il suocontro il Parma e segnando un gol si porterebbe a casa ildel contratto per un altro anno. Come riportato dal Il Secolo XIX, nell'accordo con il club rossoblù c'è una clausola che fa scattare il prolungamento di contrattoalin caso di raggiungimento di quota 10 gol stagionali.