È importantissimo ma nessuno sa a cosa serve: perché sui lucchetti c’è un piccolo foro (Di martedì 16 marzo 2021) La sua funzione è importantissima, eppure nessuno sa a cosa serve: ecco finalmente svelato perché sui lucchetti c’è un piccolo foro. Il dettaglio utilissimo che nessuno conosceCi sono tantissimi oggetti al mondo che possiedono dettagli quasi invisibili, ma che hanno in realtà una funzione ben precisa ed in alcuni casi importantissima. Basti pensare al foro al centro del mestolo per spaghetti o a quello presente sul tappo delle penne Bic. Insomma, nella vita di tutti i gironi siamo circondati da strumenti che usiamo automaticamente senza sapere che questi possono nascondere delle caratteristiche che non tutti conoscono. È questo anche il caso dei lucchetti su cui certamente avrete notato esserci un ... Leggi su altranotizia (Di martedì 16 marzo 2021) La sua funzione è importantissima, eppuresa a: ecco finalmente svelatosuic’è un. Il dettaglio utilissimo checonosceCi sono tantissimi oggetti al mondo che possiedono dettagli quasi invisibili, ma che hanno in realtà una funzione ben precisa ed in alcuni casi importantissima. Basti pensare alal centro del mestolo per spaghetti o a quello presente sul tappo delle penne Bic. Insomma, nella vita di tutti i gironi siamo circondati da strumenti che usiamo automaticamente senza sapere che questi possono nascondere delle caratteristiche che non tutti conoscono. È questo anche il caso deisu cui certamente avrete notato esserci un ...

Advertising

doolinman : @AzzurraBarbuto Ma scherzi ? Un ginecologo alla scuola è importantissimo ! Controllerà PERSONALMENTE il flusso mest… - TIZIANAPOESIA : @Corriere Nelle aziende è importantissimo anche se nessuno dice nulla madi per certo molti focolai sono proprio li - EAscenzi : @NandoPiscopo1 Leao si è preso il corner da cui abbiamo segnato, bravo anche lui. Stasera difficile chiedere di più… - paola_briganti : RT @Damiano_Coletta: Oggi inauguriamo un altro importantissimo strumento per rilanciare e sostenere l'economia: lo Sportello Informativo su… - Damiano_Coletta : Oggi inauguriamo un altro importantissimo strumento per rilanciare e sostenere l'economia: lo Sportello Informativo… -