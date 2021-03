Due Regioni verso l'arancione: ecco la data che cambia tutto (Di martedì 16 marzo 2021) Gabriele Laganà Possibile che alcune Regioni possano tornare in arancione la settimana prima di Pasqua. Decisivo il monitoraggio del 26 marzo Tornare in zona arancione la settimana prima di Pasqua per garantire le aperture di attività commerciali e, nei limiti del possibile, maggiori libertà ai cittadini. È questo l’obiettivo a cui puntano alcune amministrazioni locali e regionali. Tra il dire ed il fare, però, c’è sempre di mezzo il mare. Ad oggi la situazione sanitaria in Italia appare piuttosto complicata. I numeri, infatti, non lasciano ben sperare: i casi di persone positive al Covid registrati quotidianamente sono sempre alti. Per questo, al fine di raggiungere l’obiettivo di essere "declassati" in zona arancione, i cittadini dovranno essere pronti a sopportare ulteriori sacrifici nei prossimi ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Gabriele Laganà Possibile che alcunepossano tornare inla settimana prima di Pasqua. Decisivo il monitoraggio del 26 marzo Tornare in zonala settimana prima di Pasqua per garantire le aperture di attività commerciali e, nei limiti del possibile, maggiori libertà ai cittadini. È questo l’obiettivo a cui puntano alcune amministrazioni locali e regionali. Tra il dire ed il fare, però, c’è sempre di mezzo il mare. Ad oggi la situazione sanitaria in Italia appare piuttosto complicata. I numeri, infatti, non lasciano ben sperare: i casi di persone positive al Covid registrati quotidianamente sono sempre alti. Per questo, al fine di raggiungere l’obiettivo di essere "declassati" in zona, i cittadini dovranno essere pronti a sopportare ulteriori sacrifici nei prossimi ...

