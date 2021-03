Danilo sorprende da play | l’intuizione felice di Pirlo – ANALISI TATTICA

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la prima apparizione contro la Lazio, anche in Cagliari-Juveha schieratoa centrocampo: il brasiliano ha nuovamente dimostrato di sentirsi a proprio agio Come accaduto contro la Lazio,ha reagito all’emergenza a centrocampo schierandodavanti alla difesa in entrambe le fasi. Il brasiliano ha agito da mediano destro nel 4-4-2 con cui la Juve si difende senza palla, mentre in fase di possesso l’ex Manchester City ha agito daa tutti gli affetti. Nel post gara,ha spiegato come i bianconeri si dovevano schierare quando impostavano. In sostanza, vedevamo la solita asimmetria di inizio stagione: un terzino (Cuadrado) si alzava e dava ampiezza insieme a Chiesa, mentre Alex Sandro rimaneva stretto e bloccato, diventando praticamente un terzo di ...