Come i bug di Microsoft Exchange hanno messo a rischio i documenti delle aziende italiane (Di martedì 16 marzo 2021) L’allarme rosso era scattato, ufficialmente, sette giorni fa. Ma le sue radici sono molto più profonde nel tempo, così Come gli effetti del cyberattacco che ha colpito i server di Microsoft Exchange. Nel mirino dei cybercriminali sono finite aziende di tutto il mondo, ma – Come spesso accade – uno dei Paesi più colpiti è l’Italia. La casa madre, probabilmente, non si è fatta trovare pronta: ha rilasciato, solo nel corso della settimana scorsa, u na patch di aggiornamento per tentare di arginare quelle quattro (e non solo una) problematiche interne ai server che hanno consentito al gruppo cinese che ha condotto questo attacco informatico di prelevare documenti, liste clienti e altri dati. LEGGI ANCHE > L’allarme rosso hacker, lanciato via Twitter, per tutte le ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 16 marzo 2021) L’allarme rosso era scattato, ufficialmente, sette giorni fa. Ma le sue radici sono molto più profonde nel tempo, cosìgli effetti del cyberattacco che ha colpito i server di. Nel mirino dei cybercriminali sono finitedi tutto il mondo, ma –spesso accade – uno dei Paesi più colpiti è l’Italia. La casa madre, probabilmente, non si è fatta trovare pronta: ha rilasciato, solo nel corso della settimana scorsa, u na patch di aggiornamento per tentare di arginare quelle quattro (e non solo una) problematiche interne ai server checonsentito al gruppo cinese che ha condotto questo attacco informatico di prelevare, liste clienti e altri dati. LEGGI ANCHE > L’allarme rosso hacker, lanciato via Twitter, per tutte le ...

