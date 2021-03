Bayern Monaco, multa salatissima per Coman: cosa ha combinato (Di martedì 16 marzo 2021) Errore di distrazione o provocazione: Kingsley Coman sbaglia auto e viene multato dal Bayern Monaco. Ecco il perché Non solo la prossima partita di Champions League con la Lazio, ma anche un altro grattacapo per l’attaccante francese del Bayern Monaco, Kingsley Coman. L’ex talento di Juventus e PSG, ha ricevuto una multa da 50mila euro dal club bavarese per essersi presentato al centro d’allenamento a bordo di una Mercedes Classe G. Fin qui sembrerebbe tutto nella norma per un professionista dal ricco stipendio: come ricorda la Bild, però, secondo il contratto firmato da tutti i giocatori del Bayern, è fatto obbligo di utilizzare durante allenamenti e partite solo vetture Audi, sponsor della società. Una disattenzione costata ... Leggi su zon (Di martedì 16 marzo 2021) Errore di distrazione o provocazione: Kingsleysbaglia auto e vieneto dal. Ecco il perché Non solo la prossima partita di Champions League con la Lazio, ma anche un altro grattacapo per l’attaccante francese del, Kingsley. L’ex talento di Juventus e PSG, ha ricevuto unada 50mila euro dal club bavarese per essersi presentato al centro d’allenamento a bordo di una Mercedes Classe G. Fin qui sembrerebbe tutto nella norma per un professionista dal ricco stipendio: come ricorda la Bild, però, secondo il contratto firmato da tutti i giocatori del, è fatto obbligo di utilizzare durante allenamenti e partite solo vetture Audi, sponsor della società. Una disattenzione costata ...

