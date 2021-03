(Di martedì 16 marzo 2021) Secondo quanto riporta l’ntus enonpiùcon idiinteressati per la creazione di una media company della Lega Serie A. Nel corso dell’assemblea di oggi, chiusasi con l’ennesimo nulla di fatto, il presidente bianconero Andrea Agnelli ha chiarito la sua posizione dichiarando che considera “il lavoro della commissione istituita percon iconcluso a febbraio”. Sia Agnelli che De Laurentiis fanno parte della commissione istituita percon la cordata CVC, Advent e FSI. Proprio oggi la Lega Serie A aveva reso noto, con una nota ufficiale, che nei prossimi giorni ci sarebbe stato un nuovo incontro con i ...

Advertising

napolista : Ansa: Juve e Napoli non sono più disponibili a trattare coi fondi di investimento Il presidente bianconero ha chiar… - Salvato95551627 : RT @ansacalciosport: Fienga: 'Rinvio Juve-Napoli? Risposta Lega ridicola'. Legale: '3-0 a tavolino di Verona pena sproporzionata' | #ANSA h… - ansacalciosport : Fienga: 'Rinvio Juve-Napoli? Risposta Lega ridicola'. Legale: '3-0 a tavolino di Verona pena sproporzionata' | #ANSA - ansacalciosport : Zidane, voci su ritorno Ronaldo al Real? può darsi...'. 'Ma ora è un giocatore della Juve e dobbiamo rispettare que… - ginugiola : RT @Agenzia_Ansa: Zidane: 'Voci sul ritorno di Ronaldo al Real? Può darsi.... Ma ora è un giocatore della Juve e dobbiamo rispettare questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ansa Juve

ANSA Nuova Europa

Ma anche il Cagliari deve riflettere sulle ultime due prestazioni dell'era Semplici: se nelle prime gare con Crotone e Bologna ha tenuto chiusa la porta di Cragno, con Samp eha incassato cinque ..."C'è stata una risposta più ridicola della decisine. Non ci sono state date motivazioni perché la decisione non lo necessitava, questo è quanto ci è stato detto". Il CEO della Roma, Guido Fienga, ...Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis si sono detti contrari a trattare ulteriormente con la cordata formata da CVC, Advent e FSI ...Juve e Napoli sono “indisponibili” a trattare ulteriormente con i fondi di investimento interessati alla creazione di una media company in ambito Lega calcio di serie A. Lo riporta l’ANSA. Nel corso ...