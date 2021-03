Star Wars Jedi: Fallen Order 2 si avvicina? Respawn alla ricerca di un producer (Di lunedì 15 marzo 2021) EA e Respawn Entertainment potrebbero non aver annunciato ancora nulla al riguardo, ma nessuno ha dubbi sul fatto che sia in arrivo un sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order. Il gioco di azione e avventura del 2019 è stato un grande successo ed è considerato da EA come il primo di una serie di giochi. Precedenti annunci di lavoro presso Respawn hanno suggerito che il prossimo titolo è già in lavorazione, e sembra che lo studio stia ancora cercando di assumere personale per il progetto. Recentemente, Blair Brown, senior producer di Star Wars presso Respawn Entertainment, ha scritto su Twitter che lo studio sta attualmente cercando un produttore esperto per lavorare su Star ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 marzo 2021) EA eEntertainment potrebbero non aver annunciato ancora nulla al riguardo, ma nessuno ha dubbi sul fatto che sia in arrivo un sequel di. Il gioco di azione e avventura del 2019 è stato un grande successo ed è considerato da EA come il primo di una serie di giochi. Precedenti annunci di lavoro pressohanno suggerito che il prossimo titolo è già in lavorazione, e sembra che lo studio stia ancora cercando di assumere personale per il progetto. Recentemente, Blair Brown, seniordipressoEntertainment, ha scritto su Twitter che lo studio sta attualmente cercando un produttore esperto per lavorare su...

