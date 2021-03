“Rosalinda doveva mettere un punto a molte cose”, parla il ‘Cupido’ del GF Vip (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono due le storie d’amore nate nella Casa del GF Vip: da una parte Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, i cosiddetti Prelemi, dall’altra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, gli Zengavò. Samantha De Grenet ha parlato a lungo, nel corso della sua diretta Instagram con la giornalista Azzurra Della Penna sul profilo di Chi Magazine delle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono due le storie d’amore nate nella Casa del GF Vip: da una parte Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, i cosiddetti Prelemi, dall’altra Andrea Zenga eCannavò, gli Zengavò. Samantha De Grenet hato a lungo, nel corso della sua diretta Instagram con la giornalista Azzurra Della Penna sul profilo di Chi Magazine delle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

