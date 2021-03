Oscar 2021 | l’Italia in nomination con Pinocchio e Laura Pausini

(Di lunedì 15 marzo 2021) Aglisarà presente con due candidature perdi Garrone e con il brano Seen – Io Si di. Delusione per Francesco Rosi Sono state annunciate leper gliè ben rappresentata con la doppiaper il film di Matteo Garrone,, che concorre nella categoria Migliori Costumi e Miglior trucco e make-up.si aggiudica, dopo la vittoria del Golden Globe, laper Seen – Io sì (La vita davanti a sé). Niente da fare per ‘Notturno’ di Francesco Rosi che non entra innella categoria documentari. A dare l’annuncio ...

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha rivelato le nomination agli: la corsa alla statuetta più ambita di Hollywood è guidata da 'Mank' con dieci candidature . Seguono appaiati con sei candidature a testa 'Sound of Metal', 'Il processo ai Chicago 7', 'The ...Hollywood premia Hollywood: "Mank" ha fatto man bassa di nomination - dieci in tutto - in vista degli. Il film di David Fincher sulla realizzazione di "Quarto Potere" con Gary Oldman e Amanda Seyfried (candidati come miglior attore e migliore attrice non protagonista) se la dovra' vedere ...Ci sarà anche un po’ di Italia nella notte dei Premi Oscar 2021. Sono infatti tre le candidature del nostro Paese agli Academy Awards – due per ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone, una per Laura Pausini – ...In testa Mank di David Fincher con 10 candidature, seguito da 'Sound of Metal', 'Il processo ai Chicago 7', 'The Father', 'Minari', 'Nomadland', 'Judas and the Black Messiah' ...