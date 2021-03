Ornella uccisa dal compagno a Napoli | la rabbia del papà | «Le avevo detto che quell' uomo non mi piaceva»

(Di martedì 16 marzo 2021) «Non voglio vendetta, ma giustizia. A chiedermelo è, per lei e per tutte le altre vittime». Stringe tra le mani il cellulare, dove mostra una chat in cui c?è...

Advertising

myrtamerlino : Ornella ha lottato fino alla fine, nonostante le 12 coltellate del suo assassino. Il suo assassino era il suo ex. I… - infoitscienza : Ornella Pinto uccisa dal compagno, parla la sorella: “Aveva già comprato il regalo per la festa del papà” - elisaorlando3 : Con lode “Bellezza 10”: lo struggente ricordo delle colleghe di Ornella, l’insegnante uccisa a coltellate - lunarossa31 : Femminicidio a Napoli%2C Ornella uccisa nella stanza accanto a quella del figlio - NotizieFrance : Il papà di Ornella, uccisa a coltellate dall’ex marito: “Non cerchiamo vendetta ma vera giustizia” -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella uccisa

Fanpage.it

Napoli,dal compagno. La sorella: 'Chiedo l'ergastolo per il suo assassino' di Conchita Sannino 15 Marzo 2021 Un lungo sospiro, la dirigente d'istituto guarda scuola e stradine vuote: '...... non sa darsi pace per la morte della figliadal compagno. Anzitutto come sta? 'Come un padre che ha perso un angelo. Questo era mia figlia.mi ha sempre dato soddisfazioni, senza mai ...Il consigliere regionale Borrelli ha intervistato il padre di Ornella Pinto, la donna uccisa a coltelate dal marito: "Voglio solo giustizia" ...Proseguono le ricerche di Antonio Granata, 61 anni, che ieri a Massafra in provincia di Taranto ha ucciso la moglie di 65 anni e la suocera di 91. L'omicida, dopo aver avvertito i carabinieri, si e' d ...