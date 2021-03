Milano-Sanremo 2021: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 15 marzo 2021) Ritorna la Primavera e con lei ritorna la sua Classicissima. Sabato 20 marzo infatti, assisteremo all’attesissima 112^ edizione della Milano-Sanremo. La classica ligure riproporrà il suo percorso classico, eccezion fatta per il passaggio dal Passo del Turchino che non è percorribile per una frana. Si transiterà quindi dalla salita di Colle di Giovo per poi scendere sull’Aurelia ad Albisola, e fare gli ultimi 112 km, che da sempre la contraddistinguono, con il passaggio sui tre Capi (Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta), prima delle decisive ascese della Cipressa, del Poggio, e infine l’arrivo in via Roma. Il tutto per 299 chilometri. La 112a edizione della Milano-Sanremo partirà alle ore 10.00 e terminerà intorno alle ore 16.15. La Classicissima verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai Due dalle ore 14.00 e su ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Ritorna la Primavera e con lei ritorna la sua Classicissima. Sabato 20 marzo infatti, assisteremo all’attesissima 112^ edizione della. La classica ligure riproporrà il suo percorso classico, eccezion fatta per il passaggio dal Passo del Turchino che non è percorribile per una frana. Si transiterà quindi dalla salita di Colle di Giovo per poi scendere sull’Aurelia ad Albisola, e fare gli ultimi 112 km, che da sempre la contraddistinguono, con il passaggio sui tre Capi (Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta), prima delle decisive ascese della Cipressa, del Poggio, e infine l’arrivo in via Roma. Il tutto per 299 chilometri. La 112a edizione dellapartirà alle ore 10.00 e terminerà intorno alle ore 16.15. La Classicissima verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai Due dalle ore 14.00 e su ...

