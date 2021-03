Màkari | tutti i personaggi

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 15 marzo 2021)- Ester Pantano, Claudio Gioè e Domenico Centamore Al centro delle vicende raccontate nella nuova fiction di Rai 1c’è un trio improvvisato di investigatori che non potrà passare inosservato. Due uomini e una donna che più diversi non si potrebbe, si troveranno coinvolti in casi e situazioni a volte pericolosi ed altre paradossali, che affronteranno insieme col sorriso e la voglia di aiutare il prossimo. Sono Saverio Lamanna (Claudio Gioè), la donna di cui si innamora e l’amico di sempre: conosciamo meglio loro e gli altridella serie.ed interpreti SAVERIO LAMANNA (Claudio Gioè) Appassionato, riflessivo e soprattutto intuitivo, Saverio Lamanna ha alle spalle un passato lavorativo gratificante e di successo. A Roma, dopo una gavetta da giornalista, è ...