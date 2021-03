Isola dei Famosi, Akash Kumar: chi è il modello indiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Il cast dell’edizione 2021 dell’, storia, curiosità e vita privata. (screenshot video)Partecipa all’edizione 2021 del reality show L’Isola dei Famosi, condotto anche quest’anno da Ilary Blasi, il modello e attore indiano Akash Kumar, noto in Italia per aver partecipato a ‘Ballando con le Stelle’. Con lui ci saranno anche, tra gli altri, Simone Paciello detto Awed, l’ex centrocampista della Lazio, Paul Gascoigne e Gilles Rocca, amatissimo attore noto soprattutto grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Leggi anche –> Akash Kumar: il dramma dell’attore e modello indiano Poi ancora ci sono il comico Beppe Braida e la showgirl Angela Melillo, l’ereditiera Drusilla Gucci, un cognome ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 marzo 2021) Il cast dell’edizione 2021 dell’, storia, curiosità e vita privata. (screenshot video)Partecipa all’edizione 2021 del reality show L’dei, condotto anche quest’anno da Ilary Blasi, ile attore, noto in Italia per aver partecipato a ‘Ballando con le Stelle’. Con lui ci saranno anche, tra gli altri, Simone Paciello detto Awed, l’ex centrocampista della Lazio, Paul Gascoigne e Gilles Rocca, amatissimo attore noto soprattutto grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Leggi anche –>: il dramma dell’attore ePoi ancora ci sono il comico Beppe Braida e la showgirl Angela Melillo, l’ereditiera Drusilla Gucci, un cognome ...

Advertising

MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - blogtivvu : Tommaso Zorzi svela perché ha accettato l’#Isola dei Famosi e parla dei suoi best friends dopo il #GFVip… - vinnix63 : RT @espressonline: Ieri #Quark di Piero Angela. Oggi L'Isola dei no vax: c’era una volta la scienza. Di @dondibea -