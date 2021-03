Grammy, Beyoncé record. Vince I Can’t Breathe su George Floyd (Di lunedì 15 marzo 2021) I Can't Breathe' di H.E.R. è miglior brano dell'anno. E' stato incoronato alla 63esima edizione dei Grammy Award, gli Oscar della musica. Il brano è dedicato a George Floyd, l'afroamericano ucciso dalla polizia di Minneapolis il 25 maggio del 2020. Ma oltre alla cantante americana, il cui vero nome è Gabriella Wilson, è stata Beyoncé la vera protagonista della serata senza pubblico condotta dal presentatore tv e comico Trevor Noah nell'arena polivalente Staples Center, nel cuore di Los Angeles. Pochissimi spettatori e un live sul tappeto rosso dove hanno sfilato da soli gli artisti e i presentatori.Beyoncé ha vinto la scorsa notte il premio per il miglior video musicale con 'Brown Skin Girl', quello per 'la migliore performance rap' e 'migliore canzone rap' con 'Savage' insieme a Megan ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 15 marzo 2021) I Can't' di H.E.R. è miglior brano dell'anno. E' stato incoronato alla 63esima edizione deiAward, gli Oscar della musica. Il brano è dedicato a, l'afroamericano ucciso dalla polizia di Minneapolis il 25 maggio del 2020. Ma oltre alla cantante americana, il cui vero nome è Gabriella Wilson, è statala vera protagonista della serata senza pubblico condotta dal presentatore tv e comico Trevor Noah nell'arena polivalente Staples Center, nel cuore di Los Angeles. Pochissimi spettatori e un live sul tappeto rosso dove hanno sfilato da soli gli artisti e i presentatori.ha vinto la scorsa notte il premio per il miglior video musicale con 'Brown Skin Girl', quello per 'la migliore performance rap' e 'migliore canzone rap' con 'Savage' insieme a Megan ...

Grammy 2021, le nomination: da Beyoncé a Harry Styles. FOTO Sky Tg24