Giustino-Bedene in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) Lorenzo Giustino se la vede con Aljaz Bedene in occasione del secondo turno dell’Atp 500 di Dubai 2021. L’azzurro è stato ripescato come lucky loser nel main draw dopo la sconfitta piuttosto netta contro Mikhail Kukushkin nell’ultimo turno di qualificazione. Giustino vuole sfruttare una chance più unica che rara di approdare al terzo scoglio di un Atp 500. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La partita andrà in scena martedì 16 marzo, come terzo match dalle ore 10:00 italiane (dopo Sinner-Bublik). La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizione streaming tramite il proprio sito. In alternativa, Sporface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Lorenzose la vede con Aljazin occasione del secondo turno dell’Atp 500 di. L’azzurro è stato ripescato come lucky loser nel main draw dopo la sconfitta piuttosto netta contro Mikhail Kukushkin nell’ultimo turno di qualificazione.vuole sfruttare una chance più unica che rara di approdare al terzo scoglio di un Atp 500. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La partita andrà in scena martedì 16 marzo, come terzo match dalle ore 10:00 italiane (dopo Sinner-Bublik). Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizionetramite il proprio sito. In alternativa, Sporface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti ...

