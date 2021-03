Crudelia | nuovo trailer per il live action con Emma Stone

(Di lunedì 15 marzo 2021) Disney ha diffuso il secondoufficiale diconnei panni di una giovanissimaDe Mon A grande richiesta da parte del pubblico, sempre più villains delle storiche pellicole Disney vengono riportati sullo schermo. Crescendo, aumenta la curiosità per gli artefici di tante malefatte, che hanno messo in difficoltà gli eroi per generazioni e generazioni. Dopo la vendicativa Malefica di Angelina Jolie e l’elegantissima Lady Tremaine di Cate Blanchett, è ora il turno della splendida e volitivaDe Mon interpretata da. A un mese dall’uscita del primo, e del post ufficiale, la Disney ha diffuso un secondo; questo anticipa la data ...

Si mostra con untrailer teaser Cruella con Emma Stone , scatenata origin story diDe Mon , una delle villain più amate dell'universo Disney : in questo teaser del film di Craig Gillespie, in uscita in ...Dopo averla ammirata nel primo trailer ufficiale , oggi possiamo dare un ulteriore sguardo alladi Emma Stone nelspot del live - action diffuso da Disney , che ci mostra un breve assaggio della sua ascesa nel mondo della moda sulle note della celebre These Boots Are Made For ...A grande richiesta da parte del pubblico, sempre più villains delle storiche pellicole Disney vengono riportati sullo schermo. Crescendo, aumenta la curiosità per gli artefici di tante malefatte, che ...Walt Disney Studios ha rilasciato un nuovo – il secondo per ora – trailer del live action Cruella, atteso film dedicato alla genesi della perfida Crudelia De Mon, la villain de La carica dei 101. Nell ...