Covid: Sicilia, dalla mezzanotte Caltanissetta e Palma di Montechiaro diventano 'zona rossa' (Di lunedì 15 marzo 2021) Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito due nuove zone rosse in Sicilia. Si tratta di Caltanissetta e Palma di Montechiaro, centro quest'ultimo in provincia di Agrigento. L'ordinanza entrerà in vigore domani, 16 marzo, e sarà valida per i successivi 14 giorni, fino al 30 marzo. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle due città e si reso necessario "a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni e certificato dalle rispettive Asp". Domenica notte il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino aveva fatto una diretta social in cui chiedeva l'istituzione della zona rossa. "C'è stato un aumento repentino dei contagi, da venerdì a ieri ci sono ...

