Covid | in Sicilia zona rossa a Caltanissetta e a Palma di Montechiaro

Covid Sicilia, grave insegnante di Gela vaccinata il primo marzo: aperta un'inchiesta - Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca - Palermo Covid. Gelarda (Lega): "Sicilia di nuovo in zona arancione ma ztl a Palermo ancora attiva - Pasqua in rosso in Sicilia. Fioccano disdette negli agriturismi: è crisi

L'iniziativa, finanziata dall'Asse III 'Istruzione e formazione' 2014 - 2020 del Po Fse, ... attraverso attività multimediali e online, a causa delle attuali restrizioni. Al termine della ...Nesso che in altri due casi non dissimili, ine in Campania, è stato escluso a un primo ... E se pochi mesi fa la questione riguardava i medici che avevano operato nei reparti, oggi si ...Ci sono altre due zone rosse in Sicilia. Come si legge in una nota: “Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito due nuove zone rosse in Sicilia. Si tratta di Caltanissetta e Palma di Mo ...Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito due nuove zone rosse in Sicilia. Si tratta di Caltanissetta e Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento. L’ordinanza entrerà in vigore do ...