Anci, Upi e Piero De Luca chiedono slittamento bilanci dei Comuni (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – "La recrudescenza dell'emergenza epidemiologica del primo trimestre 2021, il piano vaccinale in corso e le numerose scadenze contabili accumulatesi in questo periodo, a fronte di un quadro economico-finanziario in continuo mutamento, stanno determinando una situazione di notevole criticità che allarma i Comuni, soprattutto quelli del Mezzogiorno già alle prese con storiche fragilità". E' quanto si legge in una nota dell'Anci. Nella sede di Anci Campania il presidente dell'Associazione e sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha incontrato oggi il deputato del Pd Piero De Luca e il presidente della Provincia di Avellino, e sindaco di Avella, Domenico Biancardi, presidente Upi Campania. Tutti e tre hanno manifestato forte e comune preoccupazione per l'imminente scadenza ...

